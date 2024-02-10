Fırtına alarmı verildi! Meteorolojiden uyarı...

Muğla’da Pazar ve Pazartesi günleri karada ve denizlerde fırtına alarmı verildi. Konuyla ilgili Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Fırtınanın, Pazartesi günü akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Başta balıkçılar ve denizcileri olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.