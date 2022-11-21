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Edirne'de kaçak içki operasyonu

Edirne'de bir iş yerine polis ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda 27 litre el yapımı kaçak alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:15
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Edirne'de 27 litre kaçak alkol ele geçirildi

Edirne'de kaçak içki operasyonu
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, gelen ihbar üzerine bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen alkol ve 27 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

İş yeri sahibiyle ilgili gerekli yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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