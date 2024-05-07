Yeğenini belediye şirketine başkan atamıştı: Kararını geri aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeğenini belediye şirketine başkan atamıştı: Kararını geri aldı
Yeğenini belediyenin şirketine yönetim kurulu başkanı olarak atayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, atama kararını geri aldı.

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştirak şirketlerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Furkan Bozbey, "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" notunu düştü.

Ardından profiline de 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' yazan Furkan Bozbey, tepkilerden sonra geri adım atarak bu unvanı sildi.

BAŞKAN'DAN YENİ KARAR

Gazeteci İsmail Saymaz, Bozbey’in “tartışmalara mahal vermemek” adına atama kararını geri aldığını söyledi.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Bozbey ile görüştüğünü belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’le görüştük. Bozbey, yeğeninin belediyede bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına atanması yönündeki düşünceden “tartışmalara mahal vermemek” adına vazgeçtiklerini ifade etti.”

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