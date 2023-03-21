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Edirne'de 350 gram ramazan pidesinin fiyatı 12 lira oldu

Edirne’de, geçen hafta 13 lira 50 kuruş olarak belirlenen 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı 12 liraya düşürüldü. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, Türkiye'nin en pahalı pidesinin Edirne'de satılacağını söyledi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:08
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Edirne'de 350 gram ramazan pidesinin fiyatı 12 lira oldu

Edirne'de 350 gram ramazan pidesinin fiyatı 12 lira oldu
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Edirne’de geçen hafta 13,5 TL olarak belirlenen 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı, bugün Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nin ortak kararıyla güncellendi. Pidenin fiyatı, 12 liraya düşürüldü.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"En pahalı Edirne. Bir kilo bizde 120 kuruş farklı oldu. Bir pideye ne yansır, 30 kuruş falan. Edirne merkezde 350 gram pide 12 lira, ilçelerde ise 300 gram 10 lira olarak fiyat güncellendi. Dün Türkiye Fırıncılar Federasyonu bir açıklama yaptı. ‘300 gram Ramazan pidesi 10 TL olacak’, o da kilogram fiyatı 33 liraya tekabül ediyor. Biz de yeni fiyatı ilçelerde ona göre güncelledik. Edirne'deki fırıncılar 300 gram pide çıkarmadığı için 350 gram 12 TL.

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