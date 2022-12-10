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Edirne'de bir tırdan binlerce kaçak ürün çıktı

Edirne'de durdurulan bir tırda gümrük kaçağı çok sayıda elektronik sigara ve kitleriyle sigara filtresi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 20:23
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Edirne'de bir tırdan binlerce kaçak ürün çıktı

Edirne'de bir tırdan binlerce kaçak ürün çıktı
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan tır, Edirne otoyol gişelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

M.T'nin kullandığı tırdaki aramalarda gümrük kaçağı 720 bin sigara filtresi, 12 bin 300 elektronik sigara, 1193 elektronik sigara kiti, 3 bin 610 elektronik sigara ateşleyicisi, 625 elektronik sigara başlığı, 1200 ampul ilaç ve 1500 gözlük ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan ele geçirilen malzemeler İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da KOM Şubesi ekiplerini operasyondan dolayı tebrik etti.

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