Edirne'de çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA
Edirne'de çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne’de 2 katlı binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak’ta 2 katlı bir binanın giriş katındaki Mehmet Fatih Çelik ve ailesinin yaşadığı evde saat 10.00 sıralarında yangın çıkan yangında, kimsenin olmadığı esnada elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı.

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ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çabası sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çıkan yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangınla ilgili çalışma başlattı.

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