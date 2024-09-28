Edirne'de çocuklar için 'Müzede yoga' etkinliği

Keşan Kent Müzesi bahçesinde 6-12 yaş çocukların katılımıyla ücretsiz olarak "Müzede yoga" düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte, çocuk yoga eğitmeni Duygu Ar, 6-12 yaş çocuklara müze bahçesinde yoga yaptırdı. Aileler de çocuklarını ilgiyle izleyip, o anları kaydettiler.

Yaklaşık 1 saat süren ve 25 çocuğun katıldığı etkinlikte, temel yoga hareketleri ve nefes egzersizleri yaptırıldı. Keşan Kent Müzesi Koordinatörü, Arkeolog Aslı Avcı, "Keşan Kent Müzesi, yaşayan müze olma adımlarını çok hızlı atıyor. Proje sürecinde de sonrasında da çocuklarımız ve gençlerimizle etkinliklerimiz devam ediyor. Sonbaharın son güneşli günlerini bahçemizde değerlendiriyoruz. Yoga herkes için çok önemli ve son zamanlarda oldukça gündemde. Çocukların bu yaşlarda bu tür eğitimleri almaları bizler için de önemli. Onlar mutlu, bizler de mutluyuz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

'RUHSAL VE BEDENSEL GELİŞİM ADINA YOGA ÇOK FAYDALI'

Duygu Ar ise güzel havayı fırsat bilip, çocuk yogasını deneyimlediklerini ifade ederek, "Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimi adına yoga çok faydalı. Tüm çocuklar yogayı deneyimlemeli. Çocuklar, genelde çok eğleniyorlar. Çünkü sadece belirli fiziksel hareketlerden ibaret değil. Çalışmalarımızın içerisinde oyunlar da var. O yüzden çocuklar hem rahatlamış hem de mutlu olarak ayrılıyorlar. Aileleriyle de paylaşıyorlar. Bu nedenle de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.