Faytoncuların kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Edirne'nin Karaağaç Mahallesinde turistik gezi yaptıran fayton sahipleri İ.Y. ve S.U., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen faytoncuların tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Çıkan kavgada silahlarını çekip birbirlerine ateş eden İ.Y. ve S.U., yaralandı. Karın bölgesi ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan İ.Y., faytonu ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omzuna isabet eden kurşunla yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ifadenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı halde olay yerinden kaçıp Çavuşbey Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına gittiği öğrenilen İ.Y., de polis tarafından yakalandı. İ.Y. de ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.