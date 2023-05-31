Edirne'de mobilya deposunda yangın

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Süloğlu ilçesi yolundaki Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına Edirne, Lalapaşa ve Süloğlu belediyeleri itfaiyeleri ile orman işletme ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangında 2 mobilya deposu tamamen yanarken, 4 depoda ise hasar meydana geldi.