Edirne'de Motosiklet kazası: Metrelerce sürüklenerek yaralandılar

Edirne'de gerçekleşen motosiklet kazasında iki vatandaş yola savrularak yaralandı.

Edirne'de Motosiklet kazası: Metrelerce sürüklenerek yaralandılar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Latifbağmen Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Latifbağmen bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ş.A'ya aynı istikamette seyir halinde olan A. K. İdaresindeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.K ve yaya Ş.A yola savrularak yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaya Ş.A, motosikletin çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazaya gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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