Edirne’de oğlunun ölümünden 2 saat sonra TIR’ın altında kalıp hayatını kaybetti

Edirne’deki evinde dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN 2 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, Elatan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Enver Elatan’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı.

CENAZEYE SİYASİLER DE KATILDI

Enver ve Hakan Elatan’ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami’de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye, Elatan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye başkan adayı Mehmet Özcan ile vatandaşlar da katıldı.