Edirne'de otomobil yan yattı 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Edirne'de sağanak yağışın etkisiyle yollar kayganlaştı. Kayganlaşan yollar kazaya neden oldu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti araç yan yattı. Otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nden Edirne'ye seyir halinde olan Oğuzhan Ç.'nin kullandığı 39 NF 886 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Oğulpaşa Kavşağı'nda taşlara çarpıp ardından yan yattı.

aw346289-04.jpg

İhbar üzerine olay yerine, polis, ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı üç kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

aw346289-03.jpg​​​​​​​

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw346289-01.jpg​​​​​​​

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw346289-02.jpg

aw346289-06.jpg

aw346289-05.jpg

Son Haberler
Arnavutköy'de elektrik direği bomba gibi patladı: Uykudan uyanan mahalleli cama koştu
Arnavutköy'de elektrik direği bomba gibi patladı: Uykudan uyanan mahalleli cama koştu
Atletico Madrid zirveyi karıştırdı. Şampiyonluk yarışına girdi
Atletico Madrid zirveyi karıştırdı. Şampiyonluk yarışına girdi
Gizemli hastalık 71 can aldı: DSÖ harekete geçti
Gizemli hastalık 71 can aldı: DSÖ harekete geçti
Bülent Ersoy’un kıyafeti sosyal medyada olay oldu! Giydiği kıyafet ‘marula’ benzetildi
Bülent Ersoy’un kıyafeti sosyal medyada olay oldu! Giydiği kıyafet ‘marula’ benzetildi
Kozmik tarih yeniden yazıyor
Kozmik tarih yeniden yazıyor