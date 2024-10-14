Edirne'de otomobilin çarptığı Resul 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, Keşan-Gelibolu kara yolu Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden Keşan yönüne giden R.E. (21) yönetimindeki SG 459 280 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı iddia edilen Resul Kantar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kantar, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Resul Kantar’ı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kantar, bugün hayatını kaybetti. Resul Kantar’ın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.