Edirne'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Edirne'de annesi başka bir odaya gittiği sırada pencereye yaklaşan ve sinekliğin açılmasıyla üçüncü kattan aşağı düşen 3 yaşındaki Güneş Tabakçı'nın hayati tehlikesi sürüyor.

KAYNAK: DHA
Edirne'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Keşan’da, annesi evin başka bir odasında olduğu sırada pencerenin sinekliği açılan 3 yaşındaki Güneş Tabakçı, 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Küçük çocuğun kafa travması geçirdiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 12.30'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Yasemin Sokak’taki yaşandı. Güneş Tabakçı, annesinin odada olmadığı sırada pencereye yaklaştı. Pencerenin sinekliği açılmasıyla aşağı düşen çocuk, 3’üncü kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Tabakçı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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