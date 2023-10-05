Edirne'de sollama yapan motosiklet 2 araca çarpıı: 1 yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Edirne'de sollama yapan motosiklet 2 araca çarpıı: 1 yaralı

Edirne'nin İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan 59 EY 882 plakalı aracı sollamaya çalışan 22 ADC 782 plakalı motosiklet sürücüsü D.G. sollama esnasında kontrolü kaybederek kamyonetin tekerleğine ardından 22 ACF 161 plakalı araca çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü D.G tedavisi için ambulans ile Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan araçlarda hafif maddi hasar oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

aw045724-02.jpg

aw045724-03.jpg

aw045724-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortalığı karıştıracak! Günün en bomba haberi Siyaset
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ortalığı karıştıracak! Günün en bomba haberi
Zelenskiy Batı'dan yardım talep etmeye devam ediyor Dünya
Zelenskiy Batı'dan yardım talep etmeye devam ediyor
Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi Gündem
Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi Siyaset
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak Ekonomi
SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu Gündem
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli ve Soylu iddiası. MHP'nin başına geçeceği iddia ediliyordu
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dünya
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı