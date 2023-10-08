Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyü yakınlarında, TEM Otoyolu kenarındaki ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KAYNAK: DHA
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın

Yangın, öğle saatlerinde TEM otoyolunun Havsa ilçesi Kösemer köyü yakınlarında meydana geldi. Otoban kenarındaki ormanda henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında dumanlar yoldan geçen araç sürücülerinin görüş mesafesini düşürdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri otoyoldaki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aynı bölgede 10 Eylül'de çıkan anız yangınında, dumanlar otoyolu kaplamış meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralanmıştı.

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