Edirne'de ticari taksi ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Kaynak: İHA
Edirne'de ticari taksi ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, ticari bir taksi ile çarpışan bir motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, B.K. yönetimindeki 48 ALR 342 plakalı motosikletin, aynı yönde seyreden R.Ö. yönetimindeki 22 T 6004 plakalı ticari taksiye arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Motosikletli kurye B.K. yaralanırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada motosikletin hurdaya döndüğü belirtilirken, şans eseri sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve ticari taksi sürücüsü ifade vermek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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