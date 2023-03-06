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Edirne'de Tunca Köprüsü 5 gün trafiğe kapatıldı

Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 12:10
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Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı

Edirne'de Tunca Köprüsü 5 gün trafiğe kapatıldı
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Hızlı tren çalışmaları kapsamında eski hatta yer alan tren yolu üst geçidinin yıkımı gerçekleştirilecek.

Üst geçidin yıkılması ve hafriyat kaldırma işlemi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprü, 5 gün kapalı kalacak.

Ekipler, sabah saatlerinde beton bariyerlerle köprüyü ve çalışma yapılacak alanı çift taraflı trafiğe kapattı.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

(Kaynak: AA)

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