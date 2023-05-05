Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne’de jandarma ve KOM ekipleri son bir haftada kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde 129 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 kök kenevir bitkisi, 50 adet elektronik malzeme ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Toplam 3 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldı.
Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

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