Edirne'deki kar, buğday üreticilerinin yüzünü güldürdü

Kaynak: AA
Edirne'deki kar, buğday üreticilerinin yüzünü güldürdü
Yaz döneminde kuraklığın hakim olduğu Edirne’de yağan kar buğday üreticilerini sevindirdi.

Yurdun genelinde etkili olan kar yağı tarım ürünleri üzerinde olumlu etkiye sahip oluyor.

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, kar yağışının buğday için faydalı olduğunu belirtti.

Yağışların üreticileri sevindirdiğini söyleyen Öztürk, havaların soğuması ve kar yağışıyla beraber buğdayın gelişimi normal sürecinde ilerleyeceğini belirterek, kar suları toprağın nemli kalmasını sağladığını söyledi.

Hamzabeyli köyünden çiftçi olan Mehmet Civan da kar yağışının üreticiler için bereket anlamında olduğunu söyledi.

Kar yağışının buğdayların gelişimine fayda sağladığını ifade eden Civan, karın buğdayın üzerinde bir örtü oluşturduğunu, bu örtünün, mahsulü aşırı soğuklardan da koruduğunu söyleyerek, geçen yılki kuraklığa göre bu yıl iyi durumda olduklarını belirtti.

Civan, "Kar buğdayın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bu örtü, mahsulü aşırı soğuklardan da koruyor. Geçen yılki kuraklığa göre bu yıl iyi durumdayız. Güzel bir kar yağışı aldık. İnşallah yağışlar devam eder ve bereketli bir yıl yaşarız." İfadelerini kullandı.

Bahattin Kısa da bu yıl ürünün gelişiminin daha iyi olabileceğini söyleyerek, yağışın sürmesini umduklarını vurguladı.

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