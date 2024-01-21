Kayseri’de zimmetine para geçiren katip tutuklandı

Kayseri 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir dosyada verilen 250 bin TL teminatın mahkemede görevli zabıt katibi A.T.’nin hesabına geçtiği belirlendi.
Başlatılan soruşturmada katip tarafından yapılan işlemler incelenirken, A.T.’nın gözaltına kararı verildi.
10 Ocak’ta firar eden katip, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
A.T.’nin çalıştığı mahkemenin kaleminde yapılan başlatılan incelemelerde yaklaşık 3 milyon TL’lik teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddia edildi.
Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan katip A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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