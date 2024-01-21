Kayseri’de zimmetine para geçiren katip tutuklandı

Kaynak: İHA
Kayseri’de zimmetine para geçiren katip tutuklandı
Kayseri Adalet Sarayı’nda bir mahkeme kalemine verilen 3 milyon TL teminat ödemesini zimmetine geçiren zabıt katibi tutuklandı.

Kayseri 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir dosyada verilen 250 bin TL teminatın mahkemede görevli zabıt katibi A.T.’nin hesabına geçtiği belirlendi.

Başlatılan soruşturmada katip tarafından yapılan işlemler incelenirken, A.T.’nın gözaltına kararı verildi.

10 Ocak’ta firar eden katip, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

A.T.’nin çalıştığı mahkemenin kaleminde yapılan başlatılan incelemelerde yaklaşık 3 milyon TL’lik teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan katip A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
Meslek liseliler geçen yıl 1 milyon 250 bin ciro elde etti
Meslek liseliler geçen yıl 1 milyon 250 bin ciro elde etti
Edirne'deki kar, buğday üreticilerinin yüzünü güldürdü
Edirne'deki kar, buğday üreticilerinin yüzünü güldürdü
Devlet desteğiyle ormancılık makineleri ihracatı
Devlet desteğiyle ormancılık makineleri ihracatı
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı... Video
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı...
Ayvacık açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı Gündem
Ayvacık açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Minibüse ve arkasındaki römorka istiflenen 53 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Minibüse ve arkasındaki römorka istiflenen 53 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de esrarengiz cinayet. 77 yaşındaki adam başından vurulmuş halde bulundu Gündem
Kocaeli'de esrarengiz cinayet. 77 yaşındaki adam başından vurulmuş halde bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu
Muş’ta tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı Yerel Haberler
Muş’ta tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Türkiye'de ilk kez görülen albino çakalın görüntüleri gündem oldu Video
Türkiye'de ilk kez görülen albino çakalın görüntüleri gündem oldu