Edirne'deki yangında 2 bin 330 dekar alanda zarar oluştu

DHA’nın haberine göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile müdürlük personeli, geçen pazar, Paşayiğit Mahallesi Çaybayır mevkisinde buğday ekili arazide çıkan ve yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürülen yangının zarar verdiği alanlarda incelemede bulundu. Atilla Bayazıt, yangında 1226 dekar buğday ekili ve 1104 dekar hasadı yapılmış toplam 2 bin 330 dekar alanın zarar gördüğünü belirterek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olası yangınlara karşı duyarlılık çağrısında bulunan Bayazıt, "Buğday hasadının başladığı ve hızlı bir şekilde devam ettiği bugünlerde gerek yangınlar nedeniyle meydana gelen ürünlerin yok olmasını önlemek, gerekse üreticilerimizin emeklerini zayi etmemek için, özellikle hasat dönemindeki ürünlerin olduğu bölgede yangına sebebiyet vermemek için anızların yakılmaması, izmarit atılmaması, aşırı sıcaklar nedeniyle cam kırıkları yangın riskini artıracağından yol kenarlarına ve tarım alanlarına gelişigüzel cam şişe atılmaması, halkımızın bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca herhangi bir yangın durumunda ilgili, gerekli mercilere en kısa sürede haber verilmesi, yangının büyümesini engelleyeceğinden oluşabilecek zararı en aza indirecektir" dedi.