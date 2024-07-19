Edirne'den giriş yapan TIR'da 266 kilo skunk ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne'den giriş yapan TIR'da 266 kilo skunk ele geçirildi

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da narkotik köpeği 'Kongar' ile yapılan aramada, 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Narkotik köpeği "Kongar"ı geçemediler. 266 kilo uyuşturucuyu işaret etti, polisler de elleriyle koymuş gibi buldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine, yurt dışından gelecek bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi gelince düğmeye basıldı.

TIR TAKİBE ALINDI

Takibe alınan TIR, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra artık görev narkotik köpeği "Kongar"daydı. Kongar, uyuşturucunun kokusunu kısa sürede aldı. TIR, Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde aranmaya başlandı. Narkotik köpeği 'Kongar' ile dorsede yapılan aramada koliler içerisinde 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi, şoför S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

kapak44455.jpg

666778.jpg

oooddr.jpg

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... Tüm dünyayı kilitleyen yazılım sorunu çözüldü
Akaryakıta dev zam geliyor. Araç sahiplerini sıcak değil akaryakıt çarpacak. Ünlü ekonomist duyurdu
Son Haberler
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var Gündem
10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı Magazin
Ata Demirer paraya kıydı. Milyonlar harcayıp aldı sosyal medyadan paylaştı
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten KKM mesajı geldi
Arda Güler dördünü birden kovdu Spor
Arda Güler dördünü birden kovdu
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Gündem
MSB 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu Ekonomi
IBAN EFT ve havale işlemleri artık böyle yapılacak. Merkez Bankası duyurdu
İngiltere’de 6 milyon risk altında Dünya
İngiltere’de 6 milyon risk altında