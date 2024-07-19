Edirne'den giriş yapan TIR'da 266 kilo skunk ele geçirildi

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Narkotik köpeği "Kongar"ı geçemediler. 266 kilo uyuşturucuyu işaret etti, polisler de elleriyle koymuş gibi buldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine, yurt dışından gelecek bir TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi gelince düğmeye basıldı.

TIR TAKİBE ALINDI

Takibe alınan TIR, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra artık görev narkotik köpeği "Kongar"daydı. Kongar, uyuşturucunun kokusunu kısa sürede aldı. TIR, Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde aranmaya başlandı. Narkotik köpeği 'Kongar' ile dorsede yapılan aramada koliler içerisinde 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi, şoför S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.