Akaryakıta dev zam geliyor. Araç sahiplerini sıcak değil akaryakıt çarpacak. Ünlü ekonomist duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta dev zam geliyor. Araç sahiplerini sıcak değil akaryakıt çarpacak. Ünlü ekonomist duyurdu

Dolar kurundaki yükseliş, Brent petrol fiyatlarını olumsuz yönde etkilerken bir zam iddiası daha geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılacağı ileri sürüldü. Evren Devrim Zelyut, motorin fiyatlarına yakında zam yapılacağını ifade etti.

Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösterirken brent petrolü 84,91 dolardan işlem görüyor. Güncel 19 Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası'nda
benzin fiyatı 45.00 TL,
motorin ise 44.90 TL.

Anadolu Yakası'nda
benzin 44.87 TL,
motorin 44.83 TL olarak belirlendi.

Ankara'da
benzin 45.72 TL,
motorin ise 45.67 TL.

İzmir'de
benzin 46.12 TL,
motorin 46.12 TL olarak görülüyor.

Adana'da ise
benzin 46.36 TL,
motorin 46.34 TL.

"15 LİRA ZAM GELİYOR" İDDİASI

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Sıcak yaz günlerine ek olarak, gelecek yıllarda mazot fiyatlarında önemli artışlar bekliyoruz. Artan vergiler ve zamların iki katı üç katı bir şekilde üzerimize geleceği günlere yaklaşıyoruz. Mazot 60 lira olduğu zaman gerisini siz hesaplayın... Bütçede açık tırmandıkça mazotun fiyatı yukarı gidecek" şeklinde konuştu.

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Zelyut'a göre, mazot fiyatları 60 TL'yi aştığında, güncel fiyata 15 TL eklenmiş olacak.

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