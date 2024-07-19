Flaş... Flaş... Tüm dünyayı kilitleyen yazılım sorunu çözüldü

Microsoft sistemi kullanan bütün kuruluşlar bugün büyük bir kriz yaşadı. Tüm dünyada havayolu şirketleri, bankalar ve telekominikasyon şirketlerinde sistemler kilitlendi.

Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi.

Türkiye’de de başta THY olmak üzere bazı bankalar ve şirketler arızadan olumsuz etkilendi.

MİCROSOFT AÇIKLADI

Microsoft’tan yaşanan arıza ile ilgili yeni açıklama geldi. Açıklamada küresel kesintinin nedeni olan sorunun giderildiğini ancak kesintinin bazı Office 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkilemeye devam ettiği bildirildi.

CROWDSTRIKE: SORUN TESPİT EDİLDİ VE DÜZELTME YAPILDI



Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, "Crowdstrike, Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir" dedi.



Sorunun tespit edilip izole edildiğini ve bir düzeltme yapıldığını belirtti.