Erdoğan şeriat'ı savundu. 'Şeriat'a düşmanlık dinin kendisine husumettir' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde Türkiye’de çift taralı kampanya yürütüldüğünü bunlardan ilkinin İslamsız Türklük olduğunu ifade etti. Bu kampanya ile 1300 yıllım tarihin yok sayıldığını ifade eden Erdoğan, İslam’ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük projesinin Türk milletini kaldırma teşebbüsü olduğunu öne sürdü.

“ŞERİAT’A DÜŞMANLIK DİNE DÜŞMANLIKTIR”

Açıklamasının devamında ikinci olarak yürütülen kampanyanın ise şeriat düşmanlığı olduğunu belirtti. Şeriat’a yönelik yapılan tartışmaların dinin kendisine yönelik yapılan bir husumet olduğunu öne süren Erdoğan’ın Şeriat’ı savunan ifadeleri şu şekilde oldu:

“İkincisinde şeriat düşmanlığı vardır. İslam'ın hayata dair kurallarının bütünü olan şeriata düşmanlık, dininin kendisine husumettir.

İnanıp inanmama, yaşayıp yaşamama tercih meselesidir. Dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Dahası her iki tartışmanın da Kelime-i Tevhid'den habersiz cahil kesimlerce köpürtülmesidir.

Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli kimi baroları, Kelime-i Tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor, suç duyurusunda bulunabiliyor.

CHP'nin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimine orta çağ zihniyeti deme gafletini gösterebiliyor. Bunları adeta afakanlar basıyor.

Bu tür örnekleri daha da uzatmak mümkündür. Yaşadığımız her hadisede şu acı verici duruma daha fazla şahit oluyoruz.

Tek parti dönemiyle başlayan, vesayet dönemlerinde artan kimliksizleştirme politikaları bu toprakların nasıl vatan kılındığını bilmeyen, Türkiye'ye dair hiçbir tasavvuru olmayan, zihni ve kalbi sömürgeleştirilmiş bir güruh ortaya çıkarmıştır."