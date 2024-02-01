Burası Kars veya Van değil bilin bakalın neresi?

Kaynak: AA / İHA
Burası Kars veya Van değil bilin bakalın neresi?
Kırklareli'ni kar vurdu. Balkanlardan gelen soğuk havanın ardından kentte başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Tıpkı Kars, Van ve Hakkari'den gelen görüntülerin aynısı Kırklareli'nde de yaşandı.

Kırklareli'nde yağan kar kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle 37 köyün yolu kapandı. İl Özel İdare ekipler kapanan köylerin yolları açtı.

YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakmasıyla yol açma çalışmaları aralıksız devam etti.

Kar yağışından en çok Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı etkilendi. Pazartesi gününden beri etkili olan kar yağışı etkisini bugün öğleden sonra kaybetti ama bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 Metreyi aştı.
Kar nedeniyle NATO radar istasyonlarına giden yol ekipler İl Özel İdare ekiplerince açıldı.Kar yağışı sonrası kapanan 37 köy yolu ulaşıma açıldı.

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