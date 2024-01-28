Efes İzmir'de kayboldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 99-81 mağlup etti.
Karşıyaka 12. kez kazanırken, Efes 3. kez kaybetti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda taraftarlarını arkasına alan Pınar Karşıyaka, maçın ilk periyodunu 27-19 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de etkileyici bir performans gösteren yeşil-kırmızılılar devreye 57-35 önde girdi.
Kaf-Kaf, üçüncü çeyrekte de farkı korudu ve periyot 75-61 Karşıyaka’nın üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrekte de Anadolu Efes’e şans tanımayan Pınar Karşıyaka, rakibini 18 sayı farkla yendi.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün
PINAR KARŞIYAKA: Kenan 2, Vitto Brown 29, Carey 28, Jaylon Brown 8, Martin 2, McCollum 17, Thomas 7, Furkan 6, Hakan
ANADOLU EFES: Bryant 12, Willis 18, Larkin 17, Ercan 2, Rıdvan 2, Jones 7, Beaubois 15, Erten 6, Burak 2
1. PERİYOT: 27-19
İLK YARI: 57-35
3. PERİYOT: 75-61