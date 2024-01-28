Efes İzmir'de kayboldu!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Efes İzmir'de kayboldu!
Anadolu Efes bu sezon 3. yenilgisini İzmir'de aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i 99-81 mağlup etti.

Karşıyaka 12. kez kazanırken, Efes 3. kez kaybetti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda taraftarlarını arkasına alan Pınar Karşıyaka, maçın ilk periyodunu 27-19 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de etkileyici bir performans gösteren yeşil-kırmızılılar devreye 57-35 önde girdi.

Kaf-Kaf, üçüncü çeyrekte de farkı korudu ve periyot 75-61 Karşıyaka’nın üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrekte de Anadolu Efes’e şans tanımayan Pınar Karşıyaka, rakibini 18 sayı farkla yendi.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

PINAR KARŞIYAKA: Kenan 2, Vitto Brown 29, Carey 28, Jaylon Brown 8, Martin 2, McCollum 17, Thomas 7, Furkan 6, Hakan

ANADOLU EFES: Bryant 12, Willis 18, Larkin 17, Ercan 2, Rıdvan 2, Jones 7, Beaubois 15, Erten 6, Burak 2

1. PERİYOT: 27-19

İLK YARI: 57-35

3. PERİYOT: 75-61


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