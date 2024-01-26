Zehra Güneş'ten görenleri nefes nefese bırakan fotoğraf. Gece kaçamağında yakalandı yer yerinden oynadı

Milli voleybolcu Zehra Güneş, gece hayatına açıldı.

Vakıfbank formasıyla ve Milli Takım'daki başarısıyla ününe ün katan Zehra Güneş, İstanbul Bebek'te gece eğlencesinden çıkarken objektiflere yakalandı.

Zehra Güneş'in orada olduğunu gören etraftakiler bir anda etrafını sardı.

Hayranlarını kırmayan Zehra Güneş, hepsiyle fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

Zehra Güneş, bu sabah da sosyal medya hesabından yakından çekilmiş yüz fotoğrafını paylaştı.

Güzelliği ile dikkat çeken genç voleybolcu sosyal medyada bir anda olay oldu.

Fotoğrafın altında kısa sürede binlerce yorum yağdı.