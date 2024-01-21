Almeria Real Madrid'e 90+9'da teslim oldu! 2 iptal edilen gol ve 1 penaltının çıktığı maç nefes kesti. Mirza Şeker yazdı

Hepimiz Arda Güler'i bu maçta ilk 11'de görmeyi bekledik.

Ancak bu maçta da olmadı.

Umutlar yedekten oyuna girmesi yönüne döndü.

DAKİKA 1 GOL 1!

Santiago Bernabeu, maça büyük bir şokla başladı.

Almeria'nın hızlı gelişen atağında boş kalan Ramazani, penaltı noktasına yakın yerden yaptığı vuruşla Kepa'yı mağlup etti.

38. saniyede gelen bu golde Kepa'nın da hatası bulunuyor. Topu sektiren İspanyol, yeterli müdahaleyi yapamadı.

Bu şok golle tribünler büyük şok yaşadı.

ALMERIA İYİ SAVUNMA YAPTI

Almeira, Real'in yıldızları Rodrygo, Vinicius Junior ve Bellingham gibi yıldız isimlerin önlerini kapatarak tehlike oluşturmalarını önledi.

Bu işi de iyi yapan Almeria, Real Madrid'i bocalattı.

ŞOK SKOR: 2-0

La Liga'da henüz galibiyeti bulunmayan Almeria, Real Madrid karşısında farkı ikiye çıkartan golü Edgar Gonzalez'in nefis golüyle buldu.

Ceza sahası çaprazında seken topa harika vuran Gonzalez, mermi yolladı adeta.

Bu golle takımlar soyunma odasına 2-0'lık skorla girdi.

ANCELOTTI'DEN 3 HAMLE

Ancelotti, ikinci yarıda Mendy, Rodrygo ve Nacho'yu oyundan alırken, oyuna Garcia, Joselu ve Brahim Diaz'ı aldı.

Tam Arda'lık maçtı neyseki. Yine oyuna almadı.

REAL MADRID UMUTLANDI!

57. dakikada penaltı kazanan Real Madrid, Bellingham ile golü buldu ve farkı 1'e indirerek umutlandı.

Bu golden sonra tüm hatlarıyla oyunu Almeria yarı sahasına yıkan Real Madrid, beraberlik için bastırdı.

Almeria, 62'de Arribas ile golü buldu ancak gol öncesinde faul olduğunu tespit eden hakem, golü iptal etti.

REAL GERİ DÖNDÜ!

Real Madrid'in attığı golden 10 dakika sonra Vinicius Junior, omzuyla gol attı.

İki kişi arasında o topu omzuyla kalecinin üstünden nasıl attı anlaması zor.

Hakem VAR'a gitti ancak golü geçerli saydı ve skor 2-2 oldu.

MAÇTA NELER OLUYOR

Mücadelede 1 gol daha iptal edildi. Bellingham'ın şık golü öncesinde gelişen pozisyon ofsayttı. Bundan dolayı harika gol güme gitti.

ALMERIA BURAYA KADAR!

Real Madrid'e karşı 2-0 öne geçen Almeria, eminim rahat değildi. Çünkü karşılarında Real Madrid olduklarını biliyorlardı.

Öyle de oldu ve 90+9'da Carvajal'in attığı son dakika golü, Madrid ekibine 3 puanı getirdi.

Almeria çok iyi oynadı ve elinden geleni sonuna kadar yaptı.

Ancak olmayınca olmuyor..

ARDA GÜLER YİNE OYNAMADI!

Karşılaşma 3-2 sona ererken, galibiyette üzüldüğümüz tek şey Arda Güler'in oynamamasıydı.

Bu maçta da göremedik onu. Ne zaman göreceğiz acaba?

Kim bilir...