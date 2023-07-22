Efes Opera ve Bale Festivali sona erdi

6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Lucia di Lammermoor prömiyeriyle sonlandı.

KAYNAK: AA
Efes Opera ve Bale Festivali sona erdi

Efes Antik Kenti, Büyük Tiyatro'daki prömiyerde İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları Eylem Demirhan Duru, Cengiz Sayın ve Burak Dabakoğlu rol aldı.

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Rejisörlüğünü Carlos Vilan yaptığı, Sir Walter Scott'un "Lamermoor Gelini" adlı tarihi romanından uyarlanan eser, tarihi atmosferi dolduran sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen "Yaz Festivalları" 5-17 Ağustos'ta Uluslararası Bodrum Bale Festivali ve 4-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ile devam edecek.

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