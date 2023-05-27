Efes Selçuk Belediyesi'nin işlettiği 'Bi tek Efes' açıldı

İşletmesi Efes Selçuk Belediyesi tarafından yapılan Bi’ Tek Efes, kentlilerin hizmetine sunuldu. Restoranın açılmasıyla Agora Çarşı ve Uğur Mumcu Sevgi Yolu’nun bulunduğu noktaya hareketlilik kazandırıldı.



Uygun fiyatlı bir belediye işletmesi olarak hizmet vermeye başlayan restoran, araç sıkıntısı nedeniyle Pamucak Sosyal Tesisleri’ne gitme imkânı olmayanlar için de alternatif oluşturacak.



Restoran, pazartesi günleri hariç saat 16.00’dan itibaren hizmet verecek ve 0232 892 69 58 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilecek.