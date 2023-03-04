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Efes Selçuklu kadınlar deprem bölgesiyle fide dayanışmasını başlattı

Efes Selçuk Belediyesi tarafından afet bölgesinde depremden etkilenen üreticilere destek sağlamak amacıyla başlatılan fide dayanışması gönüllü kadınların Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde fide dikimi ile başladı.  

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:07
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Efes Selçuklu kadınlar deprem bölgesiyle fide dayanışmasını başlattı

Efes Selçuklu kadınlar deprem bölgesiyle fide dayanışmasını başlattı
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ANKA'da yer alan habere göre, Efes Selçuk’tan afet bölgesine uzanan tarımsal destek kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde çalışmalar başladı. Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan küçük üreticilere, misyonları arasında aile tarımını, küçük üreticiyi desteklemek olan Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yetiştirilen fidelerle destek verilecek.

Efes Selçuk’tan afet bölgesine başlayan fide desteğiyle ilgili bilgi veren Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan tarımsal üretimin devam etmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bizler Efes Tarlası Yaşam Köyü olarak üzerimize düşen görevi yapmak için kollarımızı sıvadık. Yaşanan deprem felaketi nedeni ile bölgede tarımsal faaliyetlerin bir şekilde planlanması gerekmekteydi. Özellikle Nisan Mayıs aylarında fidelerin tarlalara dikilebilmesi için ekim çalışmalarına başlanması gerekiyor. Bölgede de bu ekim çalışmalarının maalesef yapılamadığını biliyoruz. Bizler bölgedeki özellikle küçük aile işletmeleri modelindeki çiftçiler için bu ekim planını hazırladık ve Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Selçuk halkından gelen, çalışmalara gönüllü olarak katılan vatandaşlarımız ile birlikte bu merkezde yine üretilen atalık tohumlarını bugün itibariyle ekiyoruz. Fidelerimiz olgunlaştıkça toprağa ekilebilir hale geldiğinde bölgedeki üreticilere teslim edeceğiz. Bu anlamda bizler üretimin devam etmesini sağlayacağız. Bu şekilde çalışmalarımıza başladık. Selçuk halkına bize vermiş oldukları destek için teşekkür ediyoruz”

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