Efsane dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra bir araya geldi

Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisinde 'Dilek' ve 'Halis' karakterlerine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Geçmiş yılları yâd eden Şerbetçioğlu ile Uyandıran, birlikte objektif karşısında poz verdi

Efsane dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra bir araya geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisi hâlâ akıllarda.1989 - 2002 arasında ekrana gelen 'Bizimkiler'in oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra buluştu.

ekran-goruntusu-2023-08-01-100403.png

Dizide 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, hasret giderdi.

3611042-ae61f1f86e1da00d8bf5804fd0dda37c-640x640.jpg

Şerbetçioğlu, yayınladığı karelerin altına, ' Dumkof ve Dilek', "Başlama yine 'öpeceğim' diye" notunu düştü.

İkilinin buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin takipçileri sürpriz buluşmayı 'Özlemişiz' yorumlarıyla beğendi.

64c7ab344e3fe0112c58278e.webp

Öne Çıkanlar
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Son Haberler
Altınordu'ya 1.96'lık golcü Spor
Altınordu'ya 1.96'lık golcü
Anayasa Mahkemesi hükmü geri bırakmayı kaldırdı Güncel
Anayasa Mahkemesi hükmü geri bırakmayı kaldırdı
Otorapor Otomobil Sektörüne Nefes Aldırıyor: Paket Fiyatlarına Zam Yapmama Kararı Alındı! Teknoloji - Otomotiv
Otorapor Otomobil Sektörüne Nefes Aldırıyor: Paket Fiyatlarına Zam Yapmama Kararı Alındı!
Fenomen Kadir Ezildi kamerasını açık unutup takipçilerine küfürü bastı Magazin
Fenomen Kadir Ezildi kamerasını açık unutup takipçilerine küfürü bastı
Trafikte sigortasız araç sayısında büyük patlama Ekonomi
Trafikte sigortasız araç sayısında büyük patlama
Sadio Mane Bayern Münih'ten ayrılacağını resmen açıkladı Spor
Sadio Mane Bayern Münih'ten ayrılacağını resmen açıkladı
Akbelen'de yarı kesilmiş ağacı direnişçilere bilgi vererek kestiler. Yuh sesleri yükseldi Güncel
Akbelen'de yarı kesilmiş ağacı direnişçilere bilgi vererek kestiler. Yuh sesleri yükseldi