Efsane dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra bir araya geldi

Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisinde 'Dilek' ve 'Halis' karakterlerine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Geçmiş yılları yâd eden Şerbetçioğlu ile Uyandıran, birlikte objektif karşısında poz verdi