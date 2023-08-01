Efsane dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra bir araya geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN
Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisi hâlâ akıllarda.1989 - 2002 arasında ekrana gelen 'Bizimkiler'in oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, yıllar sonra buluştu.
Dizide 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran, hasret giderdi.
Şerbetçioğlu, yayınladığı karelerin altına, ' Dumkof ve Dilek', "Başlama yine 'öpeceğim' diye" notunu düştü.
İkilinin buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin takipçileri sürpriz buluşmayı 'Özlemişiz' yorumlarıyla beğendi.