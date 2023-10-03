Efsane hoca anıldı. Şiirleri ölümünden sonra kitap haline getirildi

Cilavuz köy Enstitüsü mezunu Mevlüt Doğruyol şiir kitabı ile anısına bir etkinlik düzenlendi.

Bu güne katılan konuklara, kızı Şenay Doğruyol Yavuzbilge ailesi adına çok teşekkür etti.

YAZAR ŞAİR MEVLÜT DOĞRUYOL KİMDİR?

15.05 1931 yılanda Ardahan’ da doğar, İlkokulu Ardadan Yalnız çam köyünde, başarıyla 4-8-1947 de bitirdikten sonra: aynı yıl Cilavuz Köy Enstitüsü imtihanını kazanıp, yatılı olarak Cilavuz Köy Enstitüsüne kaydını yaptırır. Cilavuz Köy Enstitüsü Öğretmenlik kolunu 1952 yılanda iyi derece ile bitirir. Öğretmen olarak ilk ataması Ardahan ili Kinzodamal köyünde göreve aşlar. Sivas’ta yedek Subay olarak askerlik görevini yaptıktan sonra; Çok sevdiği Eşi Aynur Hanımla evlenir.

Askerlikten sonra, 1954 yılında Rize İli Pazar ilçesi Melmanet köyüne ataması yapılır. Mevlüt Öğretmen ve eşi Aynur Hanim 1955 yılında Süheyla adlı kızları dünyaya gelir. Babasının isteği üzerine 1959 yılında Ardahan’a atanmasını ister. Ardahan’ da görev yaparken 1959-1960 yılları arasında Günay ve Şenay adında iki kızları daha dünyaya gelir.

Daha sonra; 1962 yılında kendi isteğiyle lzmit İli Kandıra içesine atanmasını ister. 1963 yılında dördüncü kızları Funda Dünyaya gelir. Sekiz yıl Kandıra da görev yaptıktan sonra, Ataması İstanbul Bahçelievler Peraja ilkokuluna çıkar; Eğitimci Yazar Mevlüt Doğruyol, 1979 yılında emekli olur.

Emekli olduktan sonra, bir kırtasiye dükkânı açarak sekiz yıl çalıştırır. Kırtasiye dükkânını çalıştırırken, Yakındaki Ortaokulda Resim, Müzik ve Beden eğitimi derslerine girer. Kırtasiye dükkânına kızı Şenay bakar, babasın dersi olduğu günlerde.

Emekli olunca da; Şiir ve resim çalışmalarını aralıksız sürdüren şair; zaman zaman kızlarına ve eşine; İnsanlar yaptıkları kültürel ve sanatsal çalışmaların güzellikleriyle iyi bir yurttaş olduklarıyla anılırlar”der.