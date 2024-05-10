Efsane Komutan Osman Pamukoğlu hangi partiye katılıyor? Sevenleri haberi duyunca heyecanlandı

Emekli Tümgeneral ve HEPAR’ın Kurucu Genel Başkanlığını yapan Osman Pamukoğlu, siyasette yeterli ilgiyi bulamayınca partiyi kapatmıştı.

Uzun süre gözlerden uzak kalan Efsane Komutan lakaplı Osman Pamukoğlu, kitap yazmaya devam ediyordu.

Zafer Partisi’ne yakın haber kaynağı Metruk Haber Pamukoğlu’nun Ümit Özdağ’ın kurduğu Zafer Partisi’ne katılacağını ileri sürdü.

Konuyla ilgili ne Emekli Tümgeneral Pamukoğlu’ndan ne de partinin genel başkanı Ümit Özdağ’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

OSMAN PAMUKOĞLU KİMDİR?

Osman Pamukoğlu, 27 Aralık 1947’de Sinop’un Gerze ilçesinde doğdu. Askeri kariyerine 11 yaşında başlayarak, Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisinde eğitim aldı. 10 yıl piyade subayı ve 16 yıl kurmay subay olarak görev yaptı.

1990-1992 yılları arasında Edirne-Uzunköprü’de 42. Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 yılları arasında Hakkâri’de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında Kıbrıs’ta 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında İstanbul’da Piyade Okulu Komutanlığı görevlerini üstlendi. 1993 yılında tuğgeneralliğe, 1997 yılında tümgeneralliğe terfi etti ve 2002 yılında emekli oldu.

Askeri başarıları arasında, Hakkâri’de PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonlarla tanınır ve bu başarılarından dolayı “Efsane Komutan” lakabını aldı. Emekli olduktan sonra yazım hayatına başladı ve liderlik, strateji, felsefe ve kişisel gelişim üzerine kitaplar yazdı. Hak ve Eşitlik Partisi’nin (HEPAR) kurucusu ve ilk genel başkanı olarak siyasi hayata atılmıştı.

HEPAR Başkanı Osman Pamukoğlu, “Partimize içerden ve dışardan birçok ambargo uygulandı. Partimiz ilk kurulduğunda AB’nin 6 ayda bir gönderdiği ilerleme raporunda ‘ bu parti büyümesin’ diye yer aldı. Türkiye’de Meclis ya da dışından birçok parti var ama neden onlar yer almadı... Sonuç olarak hiçbir bağış alamadık. Destek gelmedi. Biz bir avuç yurtsever kendi ödediğimiz aidatlarla partiyi 10 yıl ayakta tutabildik” ifadelerini kullanmıştı.

Partinin kapatılışı ise "4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile 10 yıl hayatta kalmayı başarmıştır. 21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır" şeklinde duyuruldu.