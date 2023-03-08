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Fatih Terim: İtalya'ya aşığım

Fatih Terim Galatasaray'dan Milli Takıma çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:37
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Efsane teknik direktör Fatih Terim'den flaş açıklamalar

Fatih Terim: İtalya'ya aşığım
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İşte Terim'in açıklamaları:

Her zaman, asla pes etmemeye güvendim. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden, oyun bitti sanmayın.' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu.

Her zaman güvene dayalı takımlar kurdum. Aynı kulüpte olmak, birlikte yaşamak demek. Yeni bir oyuncu soyunma odasına geldiğinde sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur.

Leao'nun hızına hayranım. 100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda, Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, ilk Leao'yu alırdım.

İtalya’ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi’nde final oynar, belki Milan… İtalyan dostlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum.

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