Fatih Terim: İtalya'ya aşığım

İşte Terim'in açıklamaları:

Her zaman, asla pes etmemeye güvendim. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden, oyun bitti sanmayın.' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu.

Her zaman güvene dayalı takımlar kurdum. Aynı kulüpte olmak, birlikte yaşamak demek. Yeni bir oyuncu soyunma odasına geldiğinde sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur.

Leao'nun hızına hayranım. 100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda, Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, ilk Leao'yu alırdım.

İtalya’ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi’nde final oynar, belki Milan… İtalyan dostlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum.