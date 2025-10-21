Ayvalık, 20. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde Ege'yi ağırladı. Etkinliğin ikinci gününde sahneye çıkan sanatçı, güçlü sesi, enerjisi ve repertuvarıyla binlerce Ayvalıklıya unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ege Ayvalık'ı salladı: Binlerce kişi ‘Delice Bir Sevda’ya kapıldı! - Resim : 1

Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki konser mekanını dolduran kalabalık, Ege'nin performansına büyük ilgi gösterdi. Müzik tutkunları, 'Delice Bir Sevda', 'Yalancı Bahar' ve 'Senden Uzak' gibi unutulmaz eserlere hep birlikte eşlik ederek nostaljik duygulara kapıldı.

Ege Ayvalık'ı salladı: Binlerce kişi ‘Delice Bir Sevda’ya kapıldı! - Resim : 2

Şarkıcının içten ve samimi sunumu, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Ege Ayvalık'ı salladı: Binlerce kişi ‘Delice Bir Sevda’ya kapıldı! - Resim : 3

Konserin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sahneye davet edilerek Ege'ye teşekkür plaketi verdi. Ergin, "Festivalimizin 20'nci yılında böylesine coşkulu bir kalabalıkla buluşmak, Ayvalık'ın sanatla, müzikle, zeytinle nefes alan bir kent olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

