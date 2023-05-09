Ege Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Ege Denizi'nde saat 09.34'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu

Ege Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 09.34'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Saros Körfezi'nde gerçekleştiği belirtilen depremin derinliği 6.9 km olarak kaydedildi.

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