Ege Denizi’nde deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Yunanistan açıklarında saat 16.49 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 18.9 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Son dakika… Son dakika… Ege Denizi’nde Yunanistan açıklarında saat 16.49 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Yunanistan açıklarında saat 16.49 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 18.9 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.