Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 6.51 km olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 11.12'de meydana gelen depremin derinliği 6.51 km olarak belirlendi.
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