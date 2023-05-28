Ege adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ege isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ege ne demek? Ege isminin anlamı nedir?

EGE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ege ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Sonu bol ve güçlü, sonu gür.

- Yaşça büyük, ulu.

- Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse.

EGE İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Ege ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ege adını koymak caizdir.

EGE İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

İsmi Ege olan kişiler her konuda oldukça aktiftir. Entelektüel bir kişiliğe sahiptir.

Yeni bilgiler ögrenmek hoşuna gider. Öğrendiklerini kullanarak sorunları çözme yetenekleri oldukça fazladır.

Özellikle parasal konularda iyi yatırımlar yapabilirler. Kendi ayaklarında durabilen, sistemli, düzenli yaşamayı seven inanlardır.