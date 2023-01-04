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Ege Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi için ilana çıktı

Ege Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim-araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.   

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:50
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Ege Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi için ilana çıktı

Ege Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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