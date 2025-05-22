Ege'de 22 dakika arayla 2 deprem! Beşik gibi sallanıyor (22 Mayıs 2025)

Ege Denizi sabah 06.19 sıralarında 6.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

Bölgedeki hareketlilik saatler ilerledikçe de devam etti.

Ege Denizi'nde 09.31 ve 09.53 sıralarında 3.4 ve 3.5 büyüklüğünde 22 dakika arayla peş peşe iki deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde şiddetli deprem (22 Mayıs 2025)

Yunan Adaları açıklarındaki depremlerin 75 ve 64 kilometre kilometre derinlikte gerçekleştirdiği bildirildi.

Ege Bölgesi, son 15 saatte 19 farklı depremle sallandı