Ege'de 22 dakika arayla 2 deprem! Beşik gibi sallanıyor (22 Mayıs 2025)

Ege Denizi sabah 06.19 sıralarında 6.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.
Bölgedeki hareketlilik saatler ilerledikçe de devam etti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 22, 2025
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/Prkj7qcWvP
22.05.2025, 10:06:21 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 60.6 km#Kandilli
Ege Denizi'nde 09.31 ve 09.53 sıralarında 3.4 ve 3.5 büyüklüğünde 22 dakika arayla peş peşe iki deprem daha meydana geldi.
Ege Denizi'nde şiddetli deprem (22 Mayıs 2025)
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 22, 2025
EGE DENIZI https://t.co/b0BmWyvJuF
22.05.2025, 09:53:11 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 67.0 km#Kandilli
Yunan Adaları açıklarındaki depremlerin 75 ve 64 kilometre kilometre derinlikte gerçekleştirdiği bildirildi.