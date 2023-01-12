﻿Ege’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde bugün saat 21.06'da deprem oldu.
AFAD, depremin derinliğini 6,98 kilometre, büyüklüğünü de 3.9 olarak duyurdu.
Çanakkale Ayvacık merkezli deprem Aydın ve çevre illerde de hissedildi.
Ege Denizi'nde bugün saat 21.06'da deprem oldu.
AFAD, depremin derinliğini 6,98 kilometre, büyüklüğünü de 3.9 olarak duyurdu.
Çanakkale Ayvacık merkezli deprem Aydın ve çevre illerde de hissedildi.
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