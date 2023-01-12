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Ege’de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayvacık Çanakkale merkezli deprem Aydın ve çevre illerde de hissedildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 21:32
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Ege’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege’de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde bugün saat 21.06'da deprem oldu.

AFAD, depremin derinliğini 6,98 kilometre, büyüklüğünü de 3.9 olarak duyurdu.

Çanakkale Ayvacık merkezli deprem Aydın ve çevre illerde de hissedildi.

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