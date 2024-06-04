Ege'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ege'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında düzensiz göçmen operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 57 düzensiz göçmen kurtarılarak, 41 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 7'si çocuk 57 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botta 41 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

egede-57-duzensiz-gocmen-kurtarildi-41-gocmen-yakalandi-1.jpg

egede-57-duzensiz-gocmen-kurtarildi-41-gocmen-yakalandi-2.jpg

egede-57-duzensiz-gocmen-kurtarildi-41-gocmen-yakalandi-3.jpg

Son Haberler
Filenin Sultanları Business yolculuktan sonra havalimanında ilk açıklamayı yaptı Spor
Filenin Sultanları Business yolculuktan sonra havalimanında ilk açıklamayı yaptı
Ali Koç biletini kesti: Seçilirsem onunla çalışmam Spor
Ali Koç biletini kesti: Seçilirsem onunla çalışmam
Kedileri ayırmak isteyen köpek kedilerden tokat yedi Video
Kedileri ayırmak isteyen köpek kedilerden tokat yedi
Zehra Güneş yaktın bizi Spor
Zehra Güneş yaktın bizi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bu araçların hiçbiri trafiğe çıkamayacak Ekonomi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bu araçların hiçbiri trafiğe çıkamayacak
Toplu taşımadaki kokudan rahatsız olan genç: "Lütfen deodorant kullanın" Video
Toplu taşımadaki kokudan rahatsız olan genç: "Lütfen deodorant kullanın"
Orhaneli'deki orman yangını 8 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı Gündem
Orhaneli'deki orman yangını 8 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı