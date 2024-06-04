Ege'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

Operasyonlarda 57 düzensiz göçmen kurtarılarak, 41 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 7'si çocuk 57 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botta 41 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.