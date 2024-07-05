Yunanistan'ın geri ittiği kaçak göçmenler güvenle yurda döndürüldü. Burası Türkiye buradan çıkış yok

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, 2 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında Ayvacık ilçesi açıklarında bir lastik bot içinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine 'KB-119' kodlu Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen can salındaki 17'si çocuk olmak üzere 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Karaya alınan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Olayın duyurulmasının ardından sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

“Uyanıklar Turkiyeden yurt dışına kaçarım umudu ile buraya geliyolar. Ama bilmiyolarki buraya giriş var çıkış yok.”

"Yurda döndürüldü" kısmı gerçek olmalıydı bence. Yani bence insanlık gereği, bu 32 kaçak yurtlarına dönderilmiymiş. Ancak yurda dönderilmemiş, yurdumuza dönderilmiş.”

“Hani insan hakları şampiyonuydu Avrupa Birliği Kapısına gelenleri geri gönderiyor zorla”

“Yunanistan 32 tane kaçak göçmeni anında geri ittiriyor; darısı katar katar bizim sınırlarımızdan geçen heriflerin başına…”

“Niye yurda döndü botu çekip Suriye sahiline götürsünler”

“Döndürüldü nedir beyaa”

“Allah Allah.bırakın kardeşim adamlar kendi isteginle gidiyorlar”

“Hamdolsun kurtulmuşlar ne kadar göçmen o kadar iyi insanımız bundan anlıyor …”

“32 kişi binlerce kilometre geçip ayvacik a ulaşıp tekne ile yunan a gidene kadar kontrol nerde ya keşke gidebilselermiste arkadaş bu yol geçen hanı anlayış ne zaman son bulacak"