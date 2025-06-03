Eğitim akademisi ne işe yarar?

Eğitim sorununda Türkiye’nin ihtiyacı Eğitim akademisi değil, 4-0 sanayiye geçmesi gereken Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli insanları yetiştirmektir. Bunun yolu da yine ileri sanayi ve dönüşüm teknolojilerine uygun eğitim düzeni kurmaktır.

Başka?

Buna karar vermişseniz, elbette bu ilerlemeci akışı yönetecek ve değişimi sağlayacak öğretmeni yetiştirmektir.

Halihazırda Millî Eğitim Bakanlığına hâkim olan eğitim felsefesi, ilerlemeci, sorun çözme temelli eğitim felsefesi değil, tekrarcı, ezberci daimici bir zihniyettir.

Cüz okur gibi.

Ezberle, tekrarla, yine ezberle ve yine tekrarla.

Kısaca ortaçağ eğitim anlayışı.

O dönemin en önemli ve başarılı öğrencileri kimlerdi?

Ezberciler.

Hatırlayın, kemi önemli simaları tanıtırken şöyle derlerdi. “Filanca zat, Kur’an’ı yedi yaşında ezberleyip hafız oldu.”

Ne büyük iş.

Peki Allah’ın ne dediğinden, ezberlediklerinin hangi mesajları kime, niçin ve nasıl, hatta neden böyle verdiğinden haberi var mıydı?

Elbette yoktu. O sadece ezberlemişti. Tıpkı İstiklâl Marşımız ezberletilen bir ilkokul öğrencisinin okuduğu marşın ne anlattığını tam olarak bilememesi gibi. Pek çok yetişkinin bile bazı tanımlamaları yorumlayamayacağı gibi, çocuğun yorumlaması da anlaması da mümkün değil.

Mesela, “Değmesin mabedimin üstüne namahrem eli” ne demek? Bize ne anlatıyor deseniz, çocuk susacaktır. Bu cümlede, “Mabed” somut, “Namahrem” soyut, “El” somuttur. Cümle de mecaz anlamlara sahiptir.

Demek ki neymiş?

Esas olan anlamlı öğrenmeymiş.

Yedi yaşındaki çocuk, her şeyden önce soyut düşünemez. Gelişim psikolojisi böyle söylüyor. Dolayısı ile fikir bağları kurup, kavramsal analiz ve sentez yapamaz.

Kısaca anlamsız öğrenme faydasız öğrenmedir.

Anlamlı öğrenme, nedenini, niçinini ve nasılını irdeleyerek öğrenmedir.

Sadece kavramları, olguları ezberlemek değil, anlamak, anlamlandırmak ve bu kavramlarla yepyeni düşünce üretebilmektir. Buna da sentez denir.

Dünya değişiyor, teknoloji ilerliyor, ülkeler yeni sanayi dönemlerine geçiyor, Türkiye’yi yönetenler, yol yaptık, en iyi köprüyü biz yaptık, en büyük havaalanları bizde diye topluma propaganda yapıyor. Peki, dünyanın ileri ülkeleri ile yarışta neredesiniz?

Gerideyiz.

Hukukta, sanatta, eğitimsel gelişmelerde, insan haklarında, özgürlüklerde ve enflasyonla baş etmede gerideyiz.

Peki, ülkelerin diğerlerine fark attığı sanayide neredeyiz?

Daha 2-0 sanayi dönemini bile aştığımız söylenemez. Gelişmiş ülkeler 4-0 sanayi dönemindeler ve 5-0’a kafa yoruyorlar. Bu sebepledir ki, gelişmiş ülkelerin hemen tamamı eğitim sistemlerini yeniledi. 1970’lerden sonra 1980’lerde eğitim sistemini yeni kalkınma düzenine ve hedeflerine göre planlamayan, öğretim programlarını sil baştan hazırlayıp dönüştürmeyen, gelişmiş ülke kalmadı.

Batıda hiç kimse, ülkede bulunan bütün okulları mümkünse papaz okuluna çevirmeye çalışmıyor.

Niye?

Dinlerinden mi vaz geçtiler?

Hayır.

Bizdekilere bakın. Bütün eğitim sistemini imam-hatip yapmağa çalışıyor. Nitelikli bir dini eğitim vereyim demiyor da hepsini imam-hatip yapmağa çalışıyor. Kalkınmanın temeli herkesin, hepimizin imam olmasından geçmiyor ki. Geçse, derim ki haklısınız. Biz de öyle yapalım, ama geçmiyor.

Eğitimi dinileştirmekle, insanlara dinini öğretmek arasındaki farkı anlayamamış bir yapı ile karşı karşıyayız.

Şimdi tutturmuşlar öğretmen alımlarında yaptıkları haksızlığı, mülakat işleyişini kurumsallaştırmak için eğitim akademisi kurmuşlar.

Ne yapacak bu akademi?

Eğitim fakültesinin eğitim bilimleri derslerinde öğretilenlerin dışında, onların bilmediği, anlamadığı, öğretemediği neyi öğretecek?

Hiçbir şeyi öğretemeyecek ya da öğretmeyecek. Bilimin içeriği ve hacmi belli.

Öyle ise?

Fakültelerin mezunları arasından bir ön elemeyle kendine uygun aday seçecek. Onlara daha önce öğretilenleri tekrarlayacak. Bunu yaparken, iktidar ideolojisine, mülakatla seçtiğine benzer bir seçim yapma görevini, akademideki hocalara yaptıracak ve bunu sürece yayacak. Böylece mülakattaki sızlanmalar ortadan kalkarken, bakanlık, zihniyet profiline uygun öğretmen atamalarıyla, kendi siyasi geleceğini ve doğal olarak da Türkiye’nin yönünü değiştirecek.

Plan bu.

Kalkınmaymış, 4-0 sanayi imiş, dünya 5-0’ı konuşuyormuş, kimin umurunda?