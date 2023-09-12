Eğlence adı altında boğaların boynuzlarını yaktılar

İspanya genelinde yaşanan boğa güreşlerinin ardından bir vahşet etkinliği daha yaşandı. İspanya’nın Valensiya şehrinde yerel halk boğaların boynuzlarını yakıp çırpınmalarını izlediler. Yerel halk o anları alkış tutarak ve gülerek cep telefonu kamerasına kaydetti.

Bu ilginç olay, hayvan hakları savunucuları ve aktivistlerin sert protestolarına rağmen hala devam ediyor.

Vahşi etkinliğin ardındaki geleneğin, boğaların acı çekmesiyle eğlenmeyi amaçladığı biliniyor. Ancak bu uygulama, hayvan hakları savunucuları ve birçok insan tarafından kabul edilemez olarak değerlendiriliyor.