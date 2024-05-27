Eğlence karşıtı karga uçurtmayla kavga etti

Samsun'da düzenlenen uçurtma festivalinde beklenmedik bir olay yaşandı. Bir karga, havada gördüğü uçurtmaya saldırarak onu düşürmeye çalıştı. Bu ilginç anlar, Hava Forum'un sosyal medya hesabında paylaşılarak geniş bir kitleye ulaştı.

Festival sırasında gökyüzünde süzülen rengarenk uçurtmalar, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, bir karganın saldırısı dikkatleri üzerine çekti. Karga, uçurtmayı düşürmek için defalarca hamle yaptı. Uçurtmanın kuyruğunu ve kanatlarını hedef alan karga, festivalde kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu. Çocuklar ve aileleri, bu beklenmedik doğa olayı karşısında hem şaşırdılar hem de eğlendiler.